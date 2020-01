Pamela Anderson si sposa in segreto per la quinta volta, chi è il marito? (FOTO) (Di venerdì 24 gennaio 2020) Pamela Anderson a sorpresa si sposa per la quinta volta, ecco chi è il fortunato La bagnina più famosa del mondo Pamela Anderson si sposa per la quinta volta in gran segreto. La bella bagnina simbolo di Baywatch ha 52 anni ed ha deciso di convocare nuovamente a nozze per la quinta volta. E’ stata sposata con Tommy Lee, Rick Salomon e Kid Rock. Solo dal primo matrimonio ha avuto due figli. Con Rick Salomon il matrimonio c’è stato per due volte, poi però non contenta nei giorni scorsi, è arrivata all’altare con il suo nuovo marito. Il 20 gennaio scorso si è sposata in gran segreto a Malibù e ha stupido ancora una volta i suoi fan. Secondo le indiscrezioni del giornale The Hollywood reporter, i fiori d’arancio sono stati davvero una sorpresa per tutti, anche per amici e conoscenti. (Continua dopo la FOTO) Pamela Anderson Le nuove nozze di Pamela Anderson Il 20 ... kontrokultura

