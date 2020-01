Nel 3 anniversario la Comunità del Parco ricorda le vittime della tragedia

Tolta la scorta al Capitano Ultimo Nel giorno del 27° anniversario dell’arresto di Totò Riina : Ordinanze, contro-ordinanze, pareri favorevoli e pareri contrari. Arriva all’epilogo la vicenda della scorta al Capitano Ultimo, il colonnello dei Carabinieri che – attraverso il suo prezioso lavoro attivo – diede un grosso colpo alla Mafia arrestando (tra i tanti) anche Totò Riina. Oggi, 15 gennaio, il Tar del Lazio ha deciso, dopo un lungo tira e molla, di negare la sospensiva alla revoca della scorta di Sergio De Caprio che, ...

Quanto ci manca David Bowie : campane - uscite postume e graphic novel Nel quarto anniversario dalla sua morte – Le immagini : Nel quarto anniversario della morte di David Bowie – era il 10 gennaio 2016 – sono state lanciate innumerevoli iniziative e progetti in tutto il mondo per render omaggio al Duca Bianco. È l’eredità di una leggenda musicale e generazionale che sopravvive e si rafforza col tempo, confermando sempre più di aver lasciato un’impronta indelebile nella musica, così come nella cultura e nella società contemporanea. Le campane Per ...

La graphic novel su David Bowie Nell’anniversario della sua scomparsa : La graphic novel su David Bowie arriva in Italia nell'anniversario della scomparsa del Duca Bianco. In contemporanea con l’originale americano e in occasione del quarto anniversario della sua scomparsa, Panini Comics lancia sul mercato italiano Bowie - Stardust, Rayguns & Moonage Daydreams, la graphic novel che racconta la vita di Bowie. Si tratta di una biografia a fumetti che sulla vita e sulla musica dell'icona mondiale David ...

Otto ore di canzoni di Pino Daniele in radio Nell’anniversario della sua morte : Otto ore dedicate interamente alle canzoni di Pino Daniele: è l'iniziativa della radio napoletana "radio Marte", che ha deciso di istituire nel giorno del quinto anniversario della scomparsa del cantautore partenopeo, un "Pino Daniele Day". La prima finestra di canzoni tra le 6 e le 8, la seconda dalle 14 alle 20.Continua a leggere

CasaPound : Nell’anniversario della fondazione torna la scritta rimossa : In occasione del 16esimo anniversario dalla nascita del movimento neofascista più noto d’Italia, CasaPound ha temporaneamente ricollocato la sua storica scritta (rimossa lo scorso agosto per ordine della sindaca Raggi) di fronte alla facciata del palazzo di via Napoleone III che occupò nel lontano 26 dicembre 2003. Il flash mob è stato organizzato davanti allo storico quartier generale di quello che fino al giugno di quest’anno è ...

Michael Schumacher : parla la moglie Nell’anniversario dell’incidente : A sei anni di distanza dal drammatico incidente sugli sci che lo vide protagonista, Michael Schumacher continua a lottare dalla sua abitazione a Gland, in Svizzera, e proprio in questi giorni la moglie Corinna ha deciso di rivolgere ai suoi fan un particolare messaggio in vista dell’anniversario della tragedia avvenuto il 29 dicembre del 2013. Proprio domenica 29 infatti, sarà avviato il progetto KeepFightingMicheal al fine di ...

Teche Telethon ricorda Fabrizio Frizzi Nel 30° anniversario della maratona tv : 1990-2019, Telethon lungo i suoi 30 anni ha avuto con sè tanti mattatori del piccolo schermo che hanno preso per mano la causa della maratona. Ricordiamo in particolare: Pippo Baudo (conduttore della prima edizione), Gianni Minà, Piero Badaloni, Elisabetta Gardini, Piero Angela, Daniele Piombi, Maria Teresa Ruta, Alba Parietti, Giancarlo Magalli, Massimo Giletti, Milly Carlucci, Mara Venier, Arianna Ciampoli e tanti altri personaggi del ...

Anniversario della strage di piazza Fontana - Mattarella incontra le vedove di PiNelli e Calabresi : La vedova del ferroviere anarchico Giuseppe ha rotto un silenzio lungo 10 anni il giorno dell’Anniversario della strage di piazza Fontana: «Non mi aspettavo che Sala chiedesse perdono alla nostra famiglia»

Io Ricordo Piazza Fontana : Nel cinquantesimo anniversario della strage - su Rai1 la docu-fiction con Giovanna Mezzogiorno : Giovanna Mezzogiorno Il 12 dicembre 1969 una bomba esplose nella Banca Nazionale dell’Agricoltura di Piazza Fontana a Milano, uccidendo diciassette persone e ferendone ottantotto. A distanza di cinquant’anni i parenti delle vittime non hanno avuto giustizia ed oggi Rai 1 dedica loro una docu-fiction intitolata Io Ricordo Piazza Fontana, che racconta la tragedia e le successive vicissitudini legali attraverso vere testimonianze, materiale ...

Mercedesz Henger - commoventi parole per Riccardo Schicchi Nell’anniversario della morte : Solamente una settimana fa, faceva discutere la scelta di Mercedesz Henger di rivelare in diretta televisiva un segreto personale potenzialmente devastante. La giovane figlia di Eva Henger aveva infatti deciso di rendere pubblico un fatto appreso negli anni dell’adolescenza; la ragazza non sarebbe infatti figlia biologica di Riccardo Schicchi, leggendario magnate del porno scomparso nel 2012, e pur essendo stata da questi cresciuta ha da ...

Il ricordo del duca Alberto Tixon Nell’anniversario della sua scomparsa : Tempo di lettura: 2 minutiMaddaloni (Ce) – In occasione del 16° anniversario della scomparsa, le associazioni socio culturali sorelle ‘Alberto Tixon’ e ‘Maddaloni Donna’ hanno voluto ricordare il duca Alberto Tixon, uomo di grandi valori, che ha rappresentato nella sua vita terrena un vero punto di riferimento politico, culturale e sportivo per la città di Maddaloni. Nella sua esistenza, guidata da alti principi morali, si è sempre ...