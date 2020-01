“Mattarella ha già deciso cosa fare se il PD perde in Emilia-Romagna” (Di venerdì 24 gennaio 2020) Domenica 26 gennaio si vota in Calabria e in Emilia-Romagna: è in particolare in quest’ultima regione che l’esito delle elezioni risulterà decisivo per il futuro dell’esecutivo PD-M5s. Quel che appare probabile è che difficilmente la coalizione giallorossa potrebbe reggere l’urto di una sconfitta nella storica regione rossa. Se Bonaccini dovesse perdere e Borgonzoni diventasse la nuova presidente della Regione, il centrodestra chiederebbe a Mattarella di sciogliere le Camere per andare a nuove elezioni. Tutto quindi, a quel punto, sarebbe nelle mani del presidente della Repubblica. Secondo un retroscena riportato da Dagospia, però, Mattarella avrebbe già preso una decisione che, nel caso, non farà felice Matteo Salvini e Giorgia Meloni. Il Capo dello Stato infatti non avrebbe alcuna intenzione di porre fine motu proprio al governo PD-M5s. Saranno i due partiti, ... tpi

