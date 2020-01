La MotoGP ‘sbarca’ su Dazn: i dettagli dell’accordo (Di venerdì 24 gennaio 2020) La MotoGP su ‘Dazn’ nella stagione 2020 e 2021. Il canale streaming dovrebbe trasmettere live la gara e le qualifiche. Da definire le prove libere. ROMA – La MotoGP su Dazn. Il ‘colpo’ di questa stagione delle due ruote è stato fatto dal servizio di streaming e on demand che ha annunciato l’accordo con il circus per trasmettere in diretta non solo le gare della ‘classe regina’ ma anche quelle di Moto2 e Moto3. I dettagli saranno comunicati nei prossimi giorni ma al momento nell’intesa sembrerebbero rientrare anche le qualifiche, da definire le prove libere. Le immagini saranno fornite da Dorna e il canale sta organizzando la sua squadra. Sicuramente ci sarà un commentatore e forse un ex pilota al fianco del giornalista. Non è dato sapere se il servizio comprenderà anche lo studio oppure no. Il canone mensile per usufruire ... newsmondo

