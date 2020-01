Il Cantante Mascherato, Alessandro Greco nega: “Non sono io il Mastino Napoletano” (Di venerdì 24 gennaio 2020) Lorella Cuccarini telefona all'improvviso ad Alessandro Greco durante La Vita in Diretta per scoprire se sia lui o meno il Mastino Napoletano del Cantante Mascherato. Lui nega di essere uno dei protagonisti del programma: "Ho tolto l'involucro anni fa, non vorrei rimetterlo. Per me il Mastino potrebbe essere Cannavacciuolo". tv.fanpage

Laura32135623 : RT @Marina31297272: Buonaserata e con la semifinale del Cantante Mascherato ?? ?? #leredita - ciccina0906 : stasera guarderete (io il cantante mascherato) - Marina31297272 : Buonaserata e con la semifinale del Cantante Mascherato ?? ?? #leredita -