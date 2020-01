Coronavirus, da Bari alla Scozia il rischio contagio si allarga (Di venerdì 24 gennaio 2020) Le prime analisi hanno escluso che si tratti di Coronavirus, ma è bastata l’ipotesi per far aumentare la paura. A Bari si è temuto l’arrivo del virus cinese con il ricovero di una cantante lirica tornata da una tournée in Cina, compresa la regione in cui si è originato il primo focolaio dell’infezione. La donna è «in isolamento respiratorio e da contatto presso il reparto di malattie infettive». Ha accusato sintomi che sono quelli del virus, ma anche dell’influenza: febbre e tosse in particolare. Il caso è stato segnalato perché proveniva da un’area a rischio. Il direttore generale del Policlinico di Bari Giovanni Migliore ha spiegato che «non c’è alcun rischio per terzi in quanto la donna non è mai transitata in aree che abbiano esposto a rischio altre persone». Il ministero della sanità giapponese ha confermato due casi, il secondo è quello di un uomo che è stato nella città di Wuhan. ... vanityfair

