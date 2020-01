Un pezzetto d’Italia al Cantante Mascherato Uk: ecco chi è la Papera (Di giovedì 23 gennaio 2020) Venerdì 24 gennaio andrà in onda la terza puntata del Cantante Mascherato, il programma in onda su Rai Uno condotto da Milly Carlucci. Si tratta dell’adattamento italiano della versione statunitense e tedesca del talent show canoro The Masked Singer, ispirato a King of Masked Singer, format sudcoreano della MBC. Protagonisti del talent show musicale sono alcuni personaggi del mondo dello spettacolo e della musica che si esibiscono in sfide canore in forma anonima, nascosti all’interno di pittoresche maschere che li ricoprono dalla testa ai piedi. Nella versione italiana sono state rivelate due identità: Orietta Berti, che si è esibita con il costume da Unicorno e Arisa, uscita allo scoperto nella seconda puntata dopo aver vestito i panni del Barboncino. In gara sono rimaste sei maschere: il Mastino, il Leone, il Coniglio, il Mostro, l’Angelo e il Pavone. Spetterà alla giuria ... caffeinamagazine

