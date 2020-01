Previsioni Meteo: pioggia e neve nel weekend, il bollettino dell’Aeronautica Militare fino al 29 gennaio (Di giovedì 23 gennaio 2020) Il bollettino del servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare: di seguito le Previsioni Meteo per domani e per i prossimi giorni, fino al 29 Gennaio 2020. Domani al Nord molte nubi sulla Liguria con deboli precipitazioni sparse, tendenti a divenire diffuse dalla sera; bel tempo sul resto del settentrione, anche se con nuvolosità in graduale aumento dal pomeriggio, compatta sull’Emilia-Romagna e medio alta sulle restanti regioni centroccidentali; deboli nevicate sui rilievi occidentali oltre i 1200-1300 metri, in calo sul Piemonte meridionale fino a 700-800 metri. Nuvolosità stratificata al primo mattino in Pianura padana, con associate foschie dense o locali banchi di nebbia. Centro e Sardegna: cielo molto nuvoloso sull’isola con deboli piogge sparse, in diradamento serale sulle aree orientali; nuvolosità sempre più diffusa su regioni tirreniche e Umbria ... meteoweb.eu

