Nuovi rischi per l’Europa dai dazi (Di giovedì 23 gennaio 2020) È passata solo una settimana dalla firma del mini accordo commerciale tra Stati Uniti e Cina dopo mesi di tensioni che hanno agitato le economie di tutto il mondo. Secondo l’intesa gli USA si impegnano a sospendere gli aumenti o ridurre i dazi sulle importazioni cinesi in questa prima fase e, in una seconda fase, a rimuovere i dazi esistenti. Contemporaneamente la Cina ha accettato di promuovere ulteriori acquisti per 200 miliardi di dollari di prodotti e servizi americani. l’Europa, che è il più grande mercato mondiale, si trova al centro di questa partita per molti motivi. Il primo rischio concreto è che l’accordo tra i due colossi possa ripercuotersi sulle aziende europee. In che modo? L’obbligo per la Cina di comprare in aggiunta prodotti americani per un valore così alto – si pensi che il surplus attuale annuo è di circa 400miliardi – potrà sottrarre quote di mercato alle aziende ... ildenaro

