Napoli, accusa di bancarotta fraudolenta per l’ortopedico Paolo Iannelli: nuovo arresto (Di giovedì 23 gennaio 2020) La Guardia di Finanza ha notificato al noto ortopedico napoletano Paolo Iannelli una misura cautelare agli arresti domiciliari per bancarotta fraudolenta. Sequestrati dalle fiamme gialle anche la società Il Muletto e beni per 4,8 milioni di euro riconducibili all’ex primario del Cardarelli, condannato in primo grado a 9 anni di reclusione. Per gli inquirenti Iannelli, in qualità di amministratore di fatto della società Casa del Sole (di cui deteneva delle quote), proprietaria della clinica privata Villa del Sole di Napoli, avrebbe fatto confluire il denaro versato dai pazienti di quella clinica su conti correnti intestati a persone a lui riconducibili, una delle quali deceduta prima che conto fosse aperto, favorendone il fallimento. I soldi finivano poi nelle casse del Muletto anche attraverso fatture per operazioni inesistenti, come l’affitto di un immobile a Capri e ... ildenaro

