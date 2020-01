Meteo pazzo nel nord America: aria MITE in Canada, GELO siderale in Alaska (Di giovedì 23 gennaio 2020) Ultimamente avrete letto svariati articoli, oltre ad aver visto spettacolari video, inerenti le nevicate record che hanno colpito alcune zone del Canada. Canada che come gli USA è capace di proporre condizioni Meteo climatiche estreme ed è ciò che succederà anche nei prossimi giorni. Le proiezioni a medio termine indicano infatti una potente rimonta anticiclonica e un'ingente ondata d'aria MITE, talmente ingente che dovrebbe coinvolgere gran parte del Paese. Sono proiezioni per gli ultimi giorni di gennaio e osservando l'andamento delle temperature attese possiamo dirvi che potrebbero verificarsi anomalie positive pari a 10-15°C. L'Alta Pressione dovrebbe già cominciare a rafforzarsi nel corso del fine settimana, estendendosi in gran parte del Canada e persistendo in loco per tutta la settimana successiva. Chiaramente ciò comporterà fenomeni di forte inversione termica ... meteogiornale

