Mercato Bologna | il d s Bigon fa il punto | «Se possiamo migliorare…»

CalcioMercato – Il Bologna riporta in Italia un ex Inter - pazza idea del Parma. Attaccante per il Cagliari : Proseguono senza sosta le trattative di Calciomercato. Diverse le operazioni definite nelle ultime ore, altre sono in attesa di sviluppi. Le novità. Atalanta – Altro movimento in entrata nel Calciomercato di riparazione dell’Atalanta. E’ stato definito il prestito dal Bordeaux dell’esterno destro Raoul Bellanova, con diritto di riscatto a giugno 2021 fissato a 4,5 milioni. Venerdì le visite mediche per il difensore ...

CalcioMercato - la raffica della notte – Svolta Politano - Atalanta inarrestabile. Difensori per Genoa e Bologna : Non si ferma il Calciomercato. Arrivano notizie importanti anche nella notte. Le squadre di Serie A (ma non solo) si muovono per rinforzare le rose. Importanti trattative svelate nella trasmissione ‘Speciale Calciomercato – L’originale’ di Sky Sport. Accordo di massima tra Napoli e Inter per Matteo Politano. Clamorosa Svolta dopo lo scambio incredibilmente saltato con Spinazzola e la Roma. Intesa sulla base di 25 ...

CalcioMercato - le notizie di oggi – I nomi per Roma e Milan - i colpi di Bologna e Lecce. Il Psg guarda in Italia : Calciomercato, le notizie di oggi – Il Calciomercato è ripartito ed ha già regalato colpi importanti. Il riassunto della giornata di trattative. I nomi per Roma e Milan – Calhanoglu potrebbe finire in Premier League. Il turco è stato proposto all’Arsenal. Nome nuovo per quanto riguarda gli esterni. Si tratta di Januzaj, belga della Real Sociedad. Sul calciatore anche la Roma. Interesse, quest’ultimo, confermato anche ...

CalcioMercato - cessione da 35 milioni per la Juventus! Obiettivo in comune Milan-Atalanta - colpi di Lecce - Bologna - Genoa e Torino : La ventesima giornata del campionato di Serie A è andata in archivio, la stagione regala sempre più spettacolo e sono in arrivo nuove indicazioni. Nel vivo il Calciomercato, gli ultimi giorni promettono grandi emozioni, tante le trattative che rigurdano le squadre del massimo torneo italiano e non solo. Ecco tutte le trattative nel dettaglio. MBAPPE‘ -Kylian Mbappe’, in un’intervista alla BBC Sport, non si sbilancia oltre ...

CalcioMercato Bologna - Sabatini lavora con l’Inter per Dimarco : In casa Bologna c’è lìassoluta necessità di acquisatre un difensore centrale. Sembrava tutto fatto per Ibanez salvo poi il cambio di decisione del calciatore che ha preferito altri lidi. Così ai felsinei non rimane altro che rimetetrsi a lavoro in questi ultimi dieci giorni di mercato. Come riporta il Corriere dello Sport Mihajlovic avrebbe voluto Juan Jesus: il calciatore infatti poteva essere impiegato sia in difesa che come esterno e ...

CalcioMercato Serie A – Acquisto e cessione per il Bologna - scambio Genoa-Cagliari. Nuovo colpo del Brescia : Si entra nella fase finale del Calciomercato di gennaio. Tanti i club ancora al lavoro per rinforzarsi in questa finestra invernale. Le ultime trattative in Serie A. Bologna – Probabile rinforzo sulla fascia sinistra per i felsinei. Chiesto all’Inter Federico Dimarco. Il calciatore interessa anche al Verona. In entrata c’è il giovane centrocampista senegalese Dion Lopy, classe 2002. Prossime giorni decisivi per il ...

Vignato è del Bologna - ufficiale il colpo di Mercato : resterà in prestito al Chievo : colpo di calciomercato del Bologna. Il Chievo attraverso una nota ufficiale, ha formalizzato la cessione di Emanuel Vignato al club rossoblu. Il giovane talento classe 2000, accostato in passato con il fratello Samuel al Barcellona e protagonista di un curioso siparietto con Totti in un Chievo-Roma del 2017, resterà in prestito in terra clivense fino al termine della stagione.Continua a leggere

CalcioMercato - la Roma bussa in casa Juventus. Donadoni ‘scippa’ il Bologna - summit al Genoa e centrocampista per Samp e Fiorentina : Non sono mancate le indicazioni dalla ventesima giornata del campionato di Serie A, in particolar modo scatto della Juventus che ha vinto contro il Parma e ha approfittato del passo falso dell’Inter contro il Lecce, torneo bellissimo anche per le posizioni di Champions League, Europa League e salvezza. Nel frattempo ultimi giorni anche di Calciomercato, ecco tutte e trattative nel dettaglio delle ultime ore. CAVANI – ...

CalcioMercato - le notizie di oggi – Conte ne fa fuori due - contatti Milan-Juventus e le mosse del Bologna : Calciomercato, le notizie di oggi – Il Calciomercato è ripartito ed ha già regalato colpi importanti. Il riassunto della giornata di trattative. Conte ne fa fuori due – Stagione molto importante per l’Inter, la squadra di Antono Conte è pienamente in corsa per la vittoria della scudetto, continua il duello con la Juventus. La squadra si prepara per la partita contro il Lecce, l’obiettivo è riscattare il pareggio contro ...

CalcioMercato - il Milan contatta di nuovo la Juventus. Attaccante al Torino e ballottaggi al Genoa - mosse di Lecce e Bologna : Si gioca la giornata valida per il campionato di Serie A, un turno che non ha bisogno di presentazioni, continua la corsa scudetto ma non mancano le emozioni anche per gli altri obiettivi di salvezza, Champions ed Europa League. Nel frattempo le dirigenze continuano a lavorare con insistenza sul Calciomercato per rinforzare le rose per la seconda parte di stagione e per il prossimo campionato, ecco tutte le trattative nel dettaglio. GALAXY ...

Musa Barrow al Bologna - ufficiale l’accordo di Mercato con l’Atalanta : Adesso è ufficiale. Musa Barrow è un nuovo giocatore del Bologna. La notizia nell'aria ormai da diversi giorni è stata ufficializzata dal sito della Lega Serie A, che ha confermato che il contratto firmato dall'attaccante con la squadra di Sinisa Mihajlovic è stato depositato. Il giocatore lascia la Dea con la formula del prestito con obbligo di riscatto, congedandosi con un bel messaggio sui social.Continua a leggere

CalcioMercato - colpo di scena in casa Inter! Maxi operazione Juve-Samp - duello Genoa-Cagliari - colpi Bologna e Torino : Dopo le partite di Coppa Italia si torna in campo per il campionato di Serie A con un turno che si preannuncia scoppiettante ed in grado di portare indicazioni. Nel frattempo le dirigenze si muovono sul fronte Calciomercato, importanti aggiornamenti nelle ultime ore. NAPOLI – Amir Rrahmani è giunto oggi a Roma per le visite mediche con il Napoli, poi la firma del contratto, il calciatore completerà la stagione con la maglia ...

CalcioMercato Spal - Igor proposto al Bologna : i dettagli : Calciomercato Spal, la società avrebbe proposto il difensore Igor al Bologna: ecco i dettagli dell’offerta Si muove anche il mercato delle piccole in Serie A. Stando a quanto riportato dall’edizione odierna de Il Resto del Carlino infatti la Spal avrebbe offerto Igor al Bologna. I felsinei sono alla ricerca di un giocatore in quella zona di campo ma pare non siano interessati al difensore della squadra di Ferrara. Non è detto però ...

CalcioMercato - il sostituto di Szczesny alla Juventus! ‘Offerta’ della Fiorentina al Torino - sorprese di Bologna e Inter : Si stanno giocando partite importanti valide per la Coppa Italia, nel frattempo continua a tenere banco il fronte Calciomercato, la sessione entra sempre più nel vivo e sono in arrivo importanti colpi in grado di cambiare volto alle squadre già a partire da gennaio, movimenti però anche per la prossima stagione. BARCELLONA – L’arrivo di Quique Setién sulla panchina del Barcellona avvicina Fabian Ruiz, secondo quanto ...