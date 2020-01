Fisco: Misiani, ‘taglio cuneo, da luglio meno tasse e più soldi per 16 mln lavoratori’ (Di venerdì 24 gennaio 2020) Roma, 23 gen. (Adnkronos) – “Via libera del Cdm al decreto che taglia il cuneo fiscale. Da luglio meno tasse e più soldi in busta paga per 16 milioni di lavoratori. Dopo lo stop all’aumento IVA, diventa realtà un’altra scelta fondamentale per aiutare le famiglie italiane e fare ripartire l’economia”. Lo scrive su twitter il viceministro all’Economia, Antonio Misiani del Pd. L'articolo Fisco: Misiani, ‘taglio cuneo, da luglio meno tasse e più soldi per 16 mln lavoratori’ CalcioWeb. calcioweb.eu

TV7Benevento : Fisco: Misiani, 'taglio cuneo, da luglio meno tasse e più soldi per 16 mln lavoratori'... - TV7Benevento : Fisco: Misiani, 'nessuna marcia indietro, webtax in vigore'... - TV7Benevento : Fisco: Misiani, 'inizia stagione taglio tasse lavoratori'... -