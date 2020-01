Emissioni diesel - L'Olanda impone il richiamo della Jeep Grand Cherokee e della Suzuki Vitara (Di giovedì 23 gennaio 2020) La motorizzazione olandese ha disposto il richiamo delle Jeep Grand Cherokee in Europa per un aggiornamento software necessario a correggere un sistema di trattamento dei gas di scarico ritenuto non a norma. Liniziativa è stata presa dalla RDW, che in questo caso funge da regolatore a livello continentale, a seguito di unindagine, avviata nel 2017, che ha coinvolto anche la Suzuki con la Suv compatta Vitara. Secondo quanto comunicato dallautorità, la Casa giapponese non ha ancora risolto problema.I livelli di NOx erano alterati. La RDW spiega che entrambe le Case automobilistiche hanno adottato sui propri veicoli delle "soluzioni tecniche vietate" per la gestione delle Emissioni, che generano su strada livelli di ossidi di azoto (NOx) superiori rispetto a quelli registrati nei test di omologazione. Secondo la Motorizzazione, la Jeep ha già trovato una soluzione valida, perciò ... quattroruote

