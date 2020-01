Coronavirus in Italia? Alessandro Perrella, infettivologo del Cotugno: “Nessun allarmismo” (Di giovedì 23 gennaio 2020) In onda su Radio CRC, è intervenuto Alessandro Perrella, infettivologo del Cotugno di Napoli, per chiarire la situazione ad oggi, in merito al Coronavirus cinese. Sintomi, cure e prevenzione. Grande preoccupazione per il Coronavirus cinese, che continua a fare paura dopo le decine di casi registrate dei giorni scorsi, non solo nel Paese orientale. A fare il punto della situazione è il dr. Alessandro Perrella, infettivologo dell’ospedale Cotugno di Napoli. “Il rischio in Europa e in Italia è ancora molto basso. Non ci sono preoccupazioni, c’è solo un caso, adesso, negli Stati Uniti, accertato ieri. Il cordone sanitario funziona benissimo, c’è un grande controllo per quanto riguarda i voli. Abbiamo le strutture sanitarie adatte per poter curare qualsiasi contagio. Si sta già studiando il virus. In Italia nessun pericolo, l’allerta riguarda solo la Cina, data la ... 2anews

