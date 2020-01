Coronavirus cinese, caso sospetto a Bari: potrebbe essere il primo in Italia (Di giovedì 23 gennaio 2020) Coronavirus cinese, caso sospetto a Bari: potrebbe essere il primo in Italia Il Coronavirus cinese continua a diffondersi anche in Europa e dopo i sospetti casi in Scozia e Francia adesso si teme anche per l’Italia: nel tardo pomeriggio di oggi, giovedì 23 gennaio 2020, è stato segnalato infatti un caso sospetto a Bari. Secondo le prime informazioni disponibili, la paziente in questione sarebbe una donna barese, rientrata in Italia dopo un viaggio proprio in Cina. Arrivata al pronto soccorso la donna, una cantante che nelle scorse settimane è stata impegnata in un tour in Oriente che ha fatto tappa anche nella città focolaio di Wuhan, presentava sintomi apparentemente influenzali come febbre e tosse. Gli stessi sintomi del virus 2019-nCoV, che in questi giorni sta spaventando la comunità internazionale data anche la natura patogena del Coronavirus, che si trasmette da uomo a ... tpi

RobertoBurioni : SIAMO NEI GUAI ++ WUHAN ISOLATA, BLOCCATI TRENI E AEREI- ROMA, 22 GEN - Il trasporto pubblico di Wuhan si ferma per… - Agenzia_Ansa : Salgono a 17 le vittime del nuovo #coronavirus cinese. Lo riportano i media statali cinesi #ANSA - Agenzia_Ansa : Il virus cinese 2019-nCoV è arrivato all'uomo dai serpenti #ANSA #coronavirus -