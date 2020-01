Confindustria Caserta, “Alla voce Cultura”: lunedì 10 febbraio la presentazione del nuovo libro di Massimo Bray (Di giovedì 23 gennaio 2020) Sarà la sede di Confindustria Caserta, lunedì 10 febbraio alle ore 17, ad ospitare la presentazione del nuovo libro di Massimo Bray, intitolato “Alla voce Cultura. Diario sospeso della mia esperienza di Ministro”. L’evento è il primo di una serie di iniziative che celebreranno i 75 anni della fondazione dell’Unione degli Industriali della provincia di Caserta. Il direttore generale della Treccani, già Ministro della Cultura nell’Esecutivo Letta, farà riferimento, in particolare, alla sua importante esperienza di governo, sottolineando come la cultura dovrebbe diventare centrale per la vita politica e sociale in un’epoca di grandi trasformazioni. La conoscenza, infatti, secondo Bray, deve essere considerata il presupposto per la condivisione di valori e la nascita di nuove comunità di cittadini consapevoli. La cultura è l’elemento chiave per tutelare il patrimonio italiano, memoria della ... ildenaro

Confindustria Caserta - il vice presidente Adolfo Bottazzo : Il new deal europeo? Passa per la sostenibilità ambientale : di Francesca Gemme Mille miliardi in 10 anni per dimezzare le emissioni entro il 2030 e azzerarle del tutto nel 2050. E’ questo l’ambizioso traguardo che si è posto la Commissione europea sotto la guida della neo presidente Ursula von der Leyen. Un budget di tutto rispetto, che sembra destinato a influire sui destini dell’economia europea, in particolare sulle politiche energetiche e industriali dell’eurozona. La Commissione europea ha presentato ...

Confindustria Caserta - “Resto al SUD” : il 23 focus dei Gi : Il Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Caserta , alla costante ricerca di opportunità e misure a sostegno dei neo imprenditori, ha organizzato, il prossimo 23 gennaio 2019, presso la Sede Sociale di via Roma 17, un incontro per conoscere più da vicino il bando Resto al SUD. Resto al SUD è l’incentivo per favorire la nascita di nuove attività imprenditoriali nel Mezzogiorno con contributi fino a 200mila euro. Le finalità del Bando, anche ...

Confindustria Caserta - Antonio Pagliuca è il nuovo presidente del Gruppo Giovani Imprenditori Edili : Antonio Pagliuca è il nuovo presidente del Gruppo Giovani Imprenditori Edili della Sezione Costruttori Edili in seno a Confindustria Caserta. Eletto all’unanimità nel corso dell’assemblea generale degli iscritti, resterà in carica per il triennio 2019-2022. Antonio Pagliuca, classe 1980, è ingegnere e imprenditore di prima generazione, fondatore e direttore tecnico della Pravia srl, società operante nel settore delle costruzioni civili ed ...

casertatodaynew : “Resto al Sud”: giovedì 23 gennaio la presentazione del progetto nella sede di Confindustria Caserta.… - casertafocus : ALLA VOCE CULTURA - Massimo Bray presenta il suo nuovo libro nella sede di Confindustria - NewsCronacaCE : “Resto al Sud”: giovedì 23 gennaio la presentazione del progetto nella sede di Confindustria Caserta… -