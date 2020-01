Chi è Emma D’Aquino, la giornalista che calcherà l’Ariston a Sanremo (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Tra le tante donne scelte per presentare questo Sanremo, c’è anche Emma D’Aquino, volto noto del giornalismo televisivo. Il suo nome è noto al grande pubblico Rai, soprattutto grazie a Porta a Porta. Bruno Vespa la scelse come sua inviata. Ma sul suo curriculum vanta la conduzione dei Tg Rai e seguito alcuni dei fatti di cronaca più rilevanti degli ultimi 20 anni, come la caduta delle Torri Gemelle e il delitto di Cogne. Chi è Emma D’Aquino Classe 1966, nata a Catania di 18 luglio, Emma D’Aquino entra a far parte della redazione del Tg2, per poi passare a quella del Tg1. Il 1996 è sicuramente l’anno decisivo, quando entra a far parte della squadra di Bruno Vespa a Porta a Porta. Da giornalista ha anche curato diversi programmi di informazione come Techetechetè e TV7. La D’Aquino, però, non ha mai disprezzato un registro più leggeri, dedicandosi, quando ne ha avuto ... thesocialpost

