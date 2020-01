Tubercolosi, bimbo di 5 anni positivo a Rovigo: risponde alle terapie (Di martedì 21 gennaio 2020) Un bambino di cinque anni è risultato positivo ai test sulla Tbc dopo il ricovero in pediatria a Rovigo. Il bambino, seguito negli ultimi mesi in quanto venuto a contatto con un altro caso di Tubercolosi, era risultato negativo al primo controllo, ma positivo al secondo esame eseguito di routine nei giorni scorsi. Il bambino è in buona salute e sta effettuando le terapie necessarie. Per quanto riguarda il rischio di infezione per gli altri bimbi o altre persone, venuti in contatto con lui, poiché è stata evidenziata la presenza di rari bacilli della Tubercolosi nell’aspirato gastrico, pur in assenza di ulteriori sintomi, a scopo prettamente cautelativo i medici dell’Azienda Ulss 5 provvederanno a incontrare i genitori degli alunni frequentanti la scuola dell’infanzia e a eseguire gli accertamenti previsti dal protocollo regionale per i contatti in un caso di ... meteoweb.eu

