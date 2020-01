Camilla felice dell’addio di Harry e Meghan? Il video che imbarazza Buckingham Palace (Di martedì 21 gennaio 2020) Addio di Harry e Meghan, Camilla “gongola” davanti alle telecamere: il video che mette in imbarazzo la Corona Il principe Harry ha raggiunto la moglie Meghan Markle in Canada dopo la decisione presa da entrambi di lasciare il Regno Unito e di diventare più indipendenti dalla Famiglia Reale. Negli ultimi giorni hanno rinunciato anche al titolo di Altezze Reali concretizzando di fatto sempre di più il distacco dalla Corona. Chiamata a commentare l’addio di Harry e Meghan dalla Royal Family è Camilla Parker-Bowles, diventata ufficialmente la compagna del principe Carlo dopo la morte di Lady Diana. Alla domanda “Le mancheranno Harry e Meghan?” posta da un giornalista di Itv News, la moglie Camilla ha reagito in un modo ritenuto “poco istituzionale”. La duchessa di Cornovaglia durante la visita ufficiale in occasione del 40esimo anniversario del ... tpi

