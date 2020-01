Ascolti TV Social Auditel 20 gennaio 2020: GF Vip risale sui social, nuovo record nel trending topic con oltre 50.000 Tweet (Di martedì 21 gennaio 2020) social Auditel 20 gennaio 2020: GF Vip 4 primo trend con quasi 60.000 Tweet. nuovo record nel trending topicIl Gf Vip 4 risale sui social con un nuovo record nel trending topic. L’hashtag ufficiale #GFVIP4 è primo trend italiano con la cifra di +58.000 Tweet. Notevole aumento di interazioni per il reality di Canale 5 dopo i +40.000 della scorsa puntata. Si aggiungono anche tendenze correlate come: Wanda +20.200; Denver +22.800; Antonella +6.800; Lessa +2.200; alberti +4.100; Fernanda +21.600; Valeria +17.400; Rita +31.200; Pasquale +9.200.Su Rai Uno, la fiction “La Guerra è Finita” raggiunge +4.700 Tweet con l’hashtag #LaGuerraèFinita. Ascolti TV social Auditel 20 gennaio 2020: GF Vip risale sui social, nuovo record nel trending topic con oltre 50.000 Tweet Piper Spettacolo Italiano. spettacoloitaliano

