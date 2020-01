Amanda Knox, la foto su Instagram scatena le polemiche: “Ecco la mia uniforme da prigione, sono gli stessi pantaloni e lo stesso maglione che indossavo in carcere” (Di martedì 21 gennaio 2020) Le tradizioni vanno rispettate. Così Amanda Knox, a poco più di un mese dalle sue nozze con Christopher Robinson, ha deciso di indossare qualcosa che simboleggia il suo passato: la divisa da detenuta di quando era rinchiusa nel carcere di Perugia. In un selfie destinato a suscitare polemiche, la 32enne di Seattle – assolta definitivamente nel 2014 per l’omicidio di Meredith Kercher – posa davanti allo specchio della sua casa di Seattle con pantaloni della tuta grigi, un maglione blu fantasia e un berretto. “Rimangono 40 giorni al matrimonio e 267 attività nell’elenco delle cose ancora da fare, mi sono ritratta nella mia sala hobby con la mia vecchia uniforme della prigione. Letteralmente la stessa maglia e gli stessi pantaloni che indossavo nella casa circondariale di Capanne a Perugia”, si legge nel post su Instagram, riferendosi alla prigione in cui è stata ... ilfattoquotidiano

