Salerno, mercoledì la presentazione dei bandi per commercio e artigianato (Di lunedì 20 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minuto mercoledì 22 gennaio 2020, alle ore 16.00, presso la sede della Camera di commercio di Salerno – via Generale Clark 19 – si terrà l’incontro di presentazione dei bandi regionali per il commercio a posto fisso e ambulante e per le attività artigianali, al fine di garantire la corretta informazione relativa alla presentazione delle istanze (Avvisi pubblicati sul BURC n.1 del 3 gennaio 2020). Saranno in totale 25 i milioni di euro messi a disposizione dalla Regione Campania, 10 dei quali per aiuti alle micro, piccole e medie imprese operanti nel settore dell’artigianato, 10 milioni per imprese operanti nel settore del commercio a posto fisso, 5 milioni di euro per aiuti per quelle operanti nel settore del commercio ambulante. All’incontro, organizzato dalla Camera di commercio di Salerno, parteciperanno ... anteprima24

