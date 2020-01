Milano, a settembre le conferenze pre Cop e Youth Cop: attesi giovani da tutto il mondo (Di lunedì 20 gennaio 2020) Il ministro dell'Ambiente Sergio Costa ha incontrato il sindaco di Milano Giuseppe Sala per discutere dell'organizzazione della pre-Cop e della Youth Cop, le conferenze sull'ambiente che anticipano la Cop26 di Glasgow. È arrivato il via libera ai due appuntamenti che si terranno a fine settembre. "Sarà una tappa fondamentale del percorso verso la Cop a Glasgow che si pone il fine di trovare una strategia globale per combattere i cambiamenti climatici - ha detto il ministro -. L'apporto dei giovani di tutto il mondo sarà dunque fondamentale e la città di Milano non sarà cornice, ma protagonista con la sua forza, la sua capacità di coinvolgimento, la sua modernità e il suo ruolo di player su alcuni temi chiave". fanpage

