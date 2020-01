“Mia figlia stava per morire”. Marco Liorni, il racconto choc del conduttore che non riesce a trattenere l’emozione (Di lunedì 20 gennaio 2020) Brutta disavventura per Marco Liorni, ma soprattutto per sua figlia. Il conduttore, ormai al timone di ItaliaSì, la trasmissione pomeridiana di Rai1 che affronta i vari argomenti della settimana e dove si dà ampio spazio anche alle problematiche della vita quotidiana, lo ha raccontato in diretta. In una sezione dedicata ai cosiddetti “eroi della porta accanto”, il conduttore ha voluto ringraziare pubblicamente la maestra che ha salvato la vita di sua figlia. Parliamo di qualche tempo fa, ma Marco Liorni ne parla solo adesso in diretta tv. Si tratta di un piccolo incidente in cui è stata coinvolta Viola, sua figlia piccola che ha quasi rischiato la vita per soffocamento, se la maestra non fosse intervenuta tempestivamente le conseguenze del piccolo incidente sarebbero potute essere molto più gravi. Merito non solo della prontezza dell’insegnante, ma anche dei corsi di pronto soccorso e ... caffeinamagazine

