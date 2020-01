Cosenza-Crotone chiude la 20a giornata di Serie B: live su DAZN (Di lunedì 20 gennaio 2020) Si chiude questa sera la 20esima giornata di Serie B, la prima del girone di ritorno, con una sfida tutta calabrese, che vedrà per protagoniste Cosenza e Crotone. padroni di casa cercano di scalare la classifica, mentre gli ospiti sono in piena corsa per la promozione diretta, con il sogno di agganciare nelle prossime settimane … L'articolo Cosenza-Crotone chiude la 20a giornata di Serie B: live su DAZN calcioefinanza

zazoomnews : Cosenza-Crotone Serie B: formazioni pronostici - #Cosenza-Crotone #Serie #formazioni - sportli26181512 : #Altrenotizie #IlcalcioinTV Cosenza-Crotone chiude la 20a giornata di Serie B: live su DAZN: Si chiude questa sera… - alexbintqaboos1 : @nonelarena @N_DeGirolamo Talarico vive a Roma. Sicuramente in centro. Uguale uguale al centro di Crotone. Uguale a… -