Caso Gregoretti, la Lega lancia #digiunopersalvini (Di lunedì 20 gennaio 2020) Nonostante la giunta per le immunità si sia espressa favorevole al processo a Salvini, il partito lancia l’iniziativa #digiunopersalvini. Sulla pagina social creata appositamente per l’evento si legge: “Caso Gregoretti, Matteo Salvini a processo, rischia la galera per aver difeso la Patria! Io sto con lui e #digiunopersalvini”. L’iniziativa della Lega per Salvini La proposta degli esponenti leghisti prevede il digiuno per un’intera giornata in segno di vicinanza e solidarietà a Matteo Salvini. Sulla pagina social i visitatori possono inserire i propri dati, così da dare inizio alla loro giornata di digiuno. L’iniziativa appare in controtendenza con le recenti affermazioni di Salvini. Infatti il leader leghista ha chiesto ai propri parlamenti di votare a favore del processo. Citando Giovannino Guareschi, Salvini ha dichiarato: “Diceva che ... notizie

agorarai : Caso #Gregoretti 'la maggior parte degli italiani, anche chi non vota Lega, è d'accordo con Salvini su immigrazione… - AlessiaMorani : Anche per il caso Diciotti #Salvini fece lo spaccone dicendo “processatemi” e poi cambio’ idea perché alla fine la… - Mov5Stelle : Sul caso #Gregoretti Salvini è passato dal sovranismo al vittimismo e ha dichiarato che intende scrivere “le sue pr… -