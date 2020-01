Incidente sulla Nuova Vigevanese: gravissimo un dodicenne (Di domenica 19 gennaio 2020) Domenica 19 Gennaio, poco prima delle 14:00, è avvenuto un grave Incidente che ha visto coinvolte tre vetture sulla Nuova Vigevanese, la provinciale 494 a Trezzano sul Naviglio, nel Milanese. Nella collisione sono rimaste ferite cinque persone, tra cui un dodicenne trasferito all’ospedale Niguarda in gravissime condizioni. Secondo una prima ricostruzione a seguito di una manovra non consentita, una donna al volante, avrebbe causato un grave Incidente che ha coinvolto tre vetture. insieme a lei nell’auto c’erano la madre e il figlio di dodici anni. Sul posto sono intervenuti quattro ambulanze, un’automedica, l’elicottero di Areu insieme ai Vigili del fuoco e ai carabinieri di Buccinasco. Incidente sulla Nuova Vigevanese: trasportato in elicottero A rendere ancora più drammatico l’esito di questo Incidente sono le condizioni del giovane dodicenne che ... notizie

poliziadistato : Incidente ferroviario sulla linea 1 della metropolitana di Napoli Agenti della #Poliziaferroviaria sul luogo dove… - emergenzavvf : #Napoli #14gennaio 10:45, dalle 7:50 intervento dei #vigilidelfuoco nella stazione di Piscinola, sulla Circumvesuvi… - LuceverdeMilano : [AGG]#traffico #incidente - permangono code sulla SS36 Milano-Lecco tra Civate e Suello > Milano #luceverde -