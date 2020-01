Di Maio non più tesoriere del M5S? Lo staff: "Fake news, si pensi alla Libia" (Di domenica 19 gennaio 2020) Un "no" secco, perentorio, che indirettamente spalanca le porte a nuovi scenari. Luigi Di Maio impegnato nel suo ruolo da ministro degli Esteri, intento a ridisegnare il Movimento 5 Stelle in vista degli Stati generali (con voci sempre insistenti su un suo possibile «strategico» passo indietro in vista di una nuova «gestione collegiale») chiude la porta a uno dei ruoli chiave che finora ha occupato. Segui su affaritaliani.it Leggi la notizia su affaritaliani

matteorenzi : Sui quotidiani oggi i progetti di Di Maio sui 5S. Rispettabile ma la priorità oggi per noi e per il Ministro degli… - fattoquotidiano : M5s, Di Maio: “Ci sono cose da cambiare nel Movimento? Sono il primo a dirlo. Il capo politico da solo non ce la pu… - Daniele_Manca : M5S, Di Maio fa un passo indietro non sarà più tesoriere (gli altri incarichi sono ministro e capo politico ...)… -