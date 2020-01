Primera Division, Betis-Real Sociedad: probabili formazioni, pronostico e quote (Di sabato 18 gennaio 2020) Primera Division, Betis-Real Sociedad: probabili formazioni, pronostico e quote Betis-Real Sociedad è uno degli incontri della 20esima giornata di Primera Division. Calcio d’inizio previsto alle ore 14:00 di domenica 19 gennaio presso l’Estadio Benito Villamarín di Siviglia. Il Betis adessoè in tredicesima posizione in classifica a 24 punti e nell’ultima partita giocata ha pareggiato in trasferta contro l’Alavés per 1-1. Tarda ancora la risalita dei betici, in una posizione di classifica molto più deficitaria rispetto a quanto preventivato. La Real Sociedad è invece quinta posizione con 31 punti e proviene dalla sconfitta in casa contro il VillarReal per 1-2. Comunque una buona stagione fino ad oggi quella della ErReala, candidata forte per un posto in Europa. Nell’ultimo periodo, però, vi è stata una leggera flessione nei risultati. La storia ... Leggi la notizia su termometropolitico

zazoomblog : Primera Division Maiorca-Valencia: probabili formazioni pronostico e quote - #Primera #Division #Maiorca-Valencia: - zazoomnews : Liga Primera Division la classifica della giornata 20 - #Primera #Division #classifica #della - zazoomblog : Liga Primera Division la classifica della giornata 20 - #Primera #Division #classifica #della -