Cantante Mascherato | Orietta Berti lo ha svelato dopo l’eliminazione Il retroscena è

ll Cantante Mascherato - Seconda Puntata : Svelata l’Identità del Barboncino! : Il Cantante Mascherato, Seconda Puntata: a rischio eliminazione sono andati il barboncino e il mastino napoletano. Il mastino è riuscito a salvarsi e quindi la maschera del barboncino ha dovuto rivelare la sua identità: è la Cantante Arisa! Il Cantante Mascherato, Seconda Puntata: cos’è successo durante la gara, il leone fa ancora parlare! La Seconda Puntata de Il Cantante Mascherato inizia con le presentazioni delle maschere da parte della ...

Ascolti tv - 'Il Cantante Mascherato' vs 'Grande Fratello Vip' : chi ha vinto la sfida del venerdì : Milly Carlucci e Alfonso Signorini si sono ritrovati ancora l'una contro l'altro al timone dei due programmi della prima...

Ascolti TV primetime - venerdì 17 gennaio 2020 : Il Cantante Mascherato al 19.52% - Grande Fratello Vip 4 al 17.67% : Gli Ascolti tv primetime di venerdì 17 gennaio 2020. Nella serata di ieri, venerdì 17 gennaio 2020, su Rai1 – dalle 21.37 alle 0.08 – la seconda puntata de Il Cantante Mascherato ha conquistato 4.025.000 spettatori pari al 19.52% di share (presentazione di 2 minuti: 4.267.000 – 16.77%; Remix di 3 minuti alle 0.13 dopo il TG1: 1.546.000 – 13.3%). Su Canale 5 – dalle 21.44 all’1.08 – Grande Fratello Vip 4 ha raccolto ...

“Mia mamma ha detto che si vede”. Flavio Insinna legge l’sms al Cantante Mascherato : Venerdì 10 gennaio è iniziato Il Cantante Mascherato, il programma condotto da Milly Carlucci in onda su Rai 1 in prima serata. Ne Il Cantante Mascherato otto celebrità si esibiscono in performance canore in forma anonima, nascosti dietro una maschera pittoresca. Il Leone, l’Angelo, il Mostro, il Mastino Napoletano, il Pavone, il Coniglio, il Barboncino e l’Unicorno sono le maschere in gara. Due sono state già svelate: Orietta Berti si ...

“Come? Non ho capito”. Il Cantante Mascherato - la reazione di Milly Carlucci fa ‘esplodere’ i social : Il Cantante Mascherato, venerdì 17 gennaio è andata in onda la seconda puntata dello show condotto da Milly Carlucci su Rai1 che è affiancata da 5 giurati d’eccezione, ovvero Patty Pravo, Ilenia Pastorelli, Flavio Insinna, Guillermo Mariotto e Francesco Facchinetti. Sono loro, insieme al pubblico a casa tramite il televoto e il voto sui social, a giudicare le esibizioni dei concorrenti in gara. E hanno il difficile compito di dover capire, per ...

Ascolti tv 17 gennaio 2020 : Gf Vip sfidava Cantante Mascherato : Questo articolo Ascolti tv 17 gennaio 2020: Gf Vip sfidava Cantante Mascherato è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Ascolti tv 17 gennaio 2020: chi ha vinto la sfida tra Gf Vip e Il Cantante Mascherato? I dati Auditel e dello share svelano il vincitore di ieri sera. Chi ha vinto la gara degli Ascolti tv 17 gennaio 2020 ieri sera? A sfidarsi c’erano il reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini ed ...

Ascolti tv 17 gennaio 2020 : Cantante Mascherato contro Gf Vip - chi ha vinto : Ascolti tv venerdì 17 gennaio 2020, chi ha vinto la sfida della prima serata La sfida agli Ascolti tv di venerdì 17 gennaio 2020 è di quelle attesissime dai più curiosi. Scoprire il giorno dopo quanti telespettatori hanno scelto un programma o l’altro, quale rete ha registrato lo share più alto è una curiosità di […] L'articolo Ascolti tv 17 gennaio 2020: Cantante Mascherato contro Gf Vip, chi ha vinto proviene da Gossip e Tv.

IL Cantante MASCHERATO/ Arisa è il Barboncino! Francesco Facchinetti... : Il CANTANTE MASCHERATO, 2a puntata: Barboncino, Arisa, esce di scena. Nel frattempo, si rafforza l'ipotesi che vorrebbe Al Bano vestire i panni del Leone.

“Come si permette?”. Gulliermo Mariotto - scivolone in diretta al Cantante Mascherato : gelo in studio : In onda su Rai1 in prima serata, ‘Il Cantante Mascherato’ è condotto da Milly Carlucci che ha al suo fianco cinque giurati d’eccezione: Patty Pravo, Ilenia Pastorelli, Flavio Insinna, Guillermo Mariotto e Francesco Facchinetti. Sono loro, insieme al pubblico a casa tramite il televoto e il voto sui social, a giudicare le esibizioni dei concorrenti in gara. I giurati, inoltre, hanno il difficilissimo compito di dover capire, per ...

Il Cantante Mascherato - svelato il mistero : ecco chi è il barboncino : Nel corso della seconda puntata dello show ‘Il Cantante Mascherato’, è stato svelato il mistero sull’identità del barboncino: ecco chi è. Il programma di Rai Uno ‘Il Cantante Mascherato‘ è andato in onda ieri sera con la seconda puntata. Ancora una volta Milly Carlucci ha vinto la sua sfida personale contro la concorrenza. Lo scorso […] L'articolo Il Cantante Mascherato, svelato il mistero: ecco chi è il ...

Il Cantante Mascherato - Ilenia Pastorelli provoca Milly Carlucci e Arisa sorprende : Nella seconda puntata de Il Cantante Mascherato, Ilenia Pastorelli si diverte a provocare Milly Carlucci, citando Alfonso Signorini. Mentre Arisa sorprende, svelando di essere lei la Cantante dietro la maschera del Barboncino. Lo show Rai ha regalato, ancora una volta, emozioni e risate, ma soprattutto nuove gaffe dell’attrice romana, seduta in giuria accanto a Francesco Facchinetti, Mariotto, Patty Pravo e Flavio Insinna. La scorsa ...

Il Cantante Mascherato batte ancora il Grande Fratello Vip ma si accorcia la distanza. Arisa eliminata (era Il Barboncino) : Anche il secondo appuntamento de “Il Cantante Mascherato” ha avuto la meglio sul “Grande Fratello Vip”, ma si accorciano le distanze. Gli ascolti hanno premiato il programma condotto da Milly Carlucci (terminato più di un’ora prima) con 4.025.000 telespettatori e il 19.52% di share. Il reality condotto da Alfonso Signorini invece ha raccolto (in leggera risalita rispetto allo scorso venerdì) il 17.67% di share con 3.009.000 spettatori. Nel ...

Il Cantante Mascherato - svelata l’identità del Barboncino : “Sono io!”. E scatta l’applauso : Venerdì 17 gennaio è andata in onda la seconda puntata de ‘Il Cantante Mascherato’, il programma in prima serata su Rai Uno condotto da Milly Carlucci. Si tratta dell’adattamento italiano della versione statunitense e tedesca del talent show canoro The Masked Singer, ispirato a King of Masked Singer, format sudcoreano della MBC. Il programma è un talent show musicale con protagonisti alcuni personaggi del mondo dello spettacolo e della musica ...

Il Cantante Mascherato - ascolti : Milly Carlucci cala ma batte il GF Vip 4 : ascolti Il cantante mascherato: Milly Carlucci batte il GF Vip 4 di Alfonso Signorini È andata in onda ieri sera, venerdì 17 gennaio, la seconda puntata de Il cantante mascherato e questi sono stati gli ascolti per Milly Carlucci: 4.025.000 telespettatori e il 19.52% di share. Milly Carlucci batte ancora il GF Vip 4 di Alfonso Signorini, dunque, anche se in calo di quasi 400 mila telespettatori e 1 punto percentuale di share rispetto al ...