Ciclismo su pista, Coppa del Mondo 2020: i convocati dell’Italia per la tappa di Milton, c’è Paternoster (Di venerdì 17 gennaio 2020) E’ tutto pronto per l’ultima tappa di Coppa del Mondo di Ciclismo su pista 2019-2020 che si terrà in quel di Milton, Canada, tra il 24 e il 26 gennaio. Pochi minuti fa il sito della FCI ha dirmato i convocati che faranno parte della spedizione azzurra. Spicca, tra tutti, Letizia Paternoster. La giovane fuoriclasse tornerà così alle gare dopo il brutto incidente dello scorso autunno che l’ha costretta a saltare gran parte della manifestazione. Sarà presente, oltretutto, anche Maria Giulia Confalonieri, la quale punta a rifinire la preparazione in vista dei prossimi Mondiali, nei quali, verosimilmente, andrà a caccia di una medaglia nella corsa a punti, specialità in cui ha vinto gli ultimi due titoli Europei, e nella Madison, ove l’anno scorso fu quinta in coppia proprio con Paternoster. Grande curiosità anche per il giovane Carloalberto Giordani, il quale, nelle ... Leggi la notizia su oasport

