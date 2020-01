Fire Fight Australia: i Queen ed Alice Cooper parteciperanno al concerto per l’Australia (Di martedì 14 gennaio 2020) Fire Fight Australia, presentato come il nuovo Live Aid, si terrà a Sidney il prossimo 16 febbraio: gli organizzatori hanno confermato la presenza dei Queen e di altri artisti. I Queen ed Alice Cooper parteciperanno al Fire Fight Australia, il concerto di beneficenza organizzato per donare fondi alle associazioni che lottano contro gli incendi che stanno devastando l'Australia. Dopo il Live Aid del 13 luglio 1985 il mondo della musica torna a mobilitarsi per un'altra nobile causa, la raccolta di fondi contro gli incendi che da settembre stanno destando una parte dell'Australia. Il Fire Fight Australia si terra il prossimo 16 febbraio sul palco dello ANZ Stadium di Sydney. La manifestazione sarà presentata dalla comica Australiana Celeste Barber. I Queen in quel periodo saranno in Australia per il loro ... Leggi la notizia su movieplayer

