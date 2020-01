Il primo miliardario sulla Luna cerca una donna che lo accompagni: lanciato l’appello (Di lunedì 13 gennaio 2020) C’è chi come primo appuntamento propone un ristorante romantico, chi un cinema o un concerto e chi, come il miliardario giapponese Yusaku Maezawa cerca una donna che lo accompagni sulla Luna. L’eccentrico imprenditore nipponico è il primo viaggiatore dello SpaceX di Elon Tusk e ha lanciato un appello online per trovare chi lo accompagnerà in questo viaggio stellare. Sarà il primo cittadino privato sulla Luna Il suo nome era già trapelato a fine settembre, quando Elon Musk presentò Starship, il razzo che dovrebbe portare l’uomo su Marte. In quell’occasione, era stato rivelato anche il nome del primo passeggero, Yusaku Maezawa. 44 anni, fino a settembre 2019 è stato il CEO di Zozo, sito di shopping online che gli è valso un patrimonio da oltre 2 miliardi di dollari. Dopo aver venduto il gruppo, si è dato ai viaggi spaziali, solo una delle sue eccentriche spese. È lo stesso ... Leggi la notizia su thesocialpost

