Pedofilia, 69enne italiano arrestato in Francia: era ricercato per abusi su minori disabili (Di giovedì 9 gennaio 2020) Un sessantanovenne italiano, Michele Cosentino, è stato arrestato a Chambery (Savoia) dalla polizia francese. Come riportato dai media locali, era ricercato dall’Interpol per degli abusi commessi su minori disabili quando era l’autista del loro scuolabus. I fatti avvenuti nella provincia di Torino. Un uomo di sessantanove anni, cittadino italiano, è stato arrestato in Francia. L’uomo, Michele Cosentino il suo nome, era ricercato dall’Interpol per reati sessuali e, come riporta l’Ansa, è stato arrestato a Chambery (Savoia) dalla polizia francese nella giornata di martedì 7 gennaio. Come riportato dai media locali, l’italiano era ricercato dall’Interpol per degli abusi commessi su minori disabili. abusi che, a quanto ricostruito, il sessantanovenne avrebbe compiuto quando lavorava come autista del loro scuolabus. I fatti contestati al sessantanovenne sono avvenuti nella provincia ... Leggi la notizia su limemagazine.eu

