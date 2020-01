Imprese tra memoria e innovazione, il turismo industriale in Italia e in Francia (Di mercoledì 8 gennaio 2020) C’è una straordinaria attualità nella memoria delle fabbriche. Lo sanno bene le Imprese Italiane, alcune delle quali, quasi vent’anni fa, hanno fondato Museimpresa, su iniziative di Assolombarda e Confindustria, secondo l’idea forte che proprio le fabbriche sono luoghi fisici e mentali dove il passato e il futuro s’incontrano e la cultura d’impresa, tra testimonianza e innovazione, è un asset fondamentale di competitività. Nel tempo, lo riaffermano con crescente convinzione anche le Imprese francesi che, nel 2018, hanno visto circa 15 milioni di persone visitare più di 2mila siti produttivi. Lo racconta “La Stampa”, ricordando che il 94% di quelle Imprese tanto apprezzate dal pubblico del “turismo industriale” siano piccole e medie e, nel 60% dei casi, fabbriche alimentari, con tanto di spaccio ... Leggi la notizia su huffingtonpost

