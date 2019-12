Manovra | la Camera conferma la fiducia al governo | 334 sì Gualtieri | “Da gennaio un

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 24 dicembre 2019) Alle 4 del mattino è arrivato allail via libera definitivo alla, su cui ilha incassato lae che ha già ottenuto il sì di Palazzo Madama. I voti a favore sono stati 312, 153 i contrari, due gli astenuti. In Aula al momento della votazione era presente il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Il 9 settembre scorso il voto che concesse laalConte 2 a Montecitorio ottenne 343 sì. Tutti i deputati di Fratelli d’Italia sono intervenuti per un minuto a testa sui singoli articoli: una strategia ostruzionista per allungare i tempi verso il via libera definitivo. Successivamente anche i parlamentari della Lega sono intervenuti a raffica durante le votazioni residue. Poco dopo le 21.30 laha ultimato l’esame degli articoli della legge di Bilancio.: “Ora tavolo per ridurre tasse su lavoro e impresa” ...

