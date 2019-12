Leggi la notizia su oasport

(Di domenica 22 dicembre 2019)è giàta in sellal’incidente in cui era incappata un mese fa. Lo scorso 22 novembre la giovane ciclista era stata investita da un’automobile mentre si stava allenando in bicicletta e si era procurata una microfrattura a un polso, le era stata data una prognosi di 30 giorni e l’azzurra è riuscita a recuperare prontamente senza particolari difficoltà. La 20enne trentina, già argento iridato nell’omnium, tornerà ufficialmente inlunedì 23 dicembre quando la nostra Nazionale sarà impegnata a Montichiari in una sessione diprima delle festività natalizie. Il volto simbolo delfemminile italiano ha già messo nel mirino le Olimpiadi di Tokyo 2020 e nel Velodromo bresciano ripartirà ufficialmente la preparazione per la rassegna a cinque cerchi, con lei ci saranno altri 12 azzurri tra cui Miriam Vece, Silvia ...

OA_Sport : Ciclismo, Letizia Paternoster torna in pista dopo l’incidente: domani allenamento con l’Italia. Tutti i convocati - IlPedaleRosa : Aromitalia Basso Bikes @TeamVaiano, Natale sui prati del Belgio per Letizia Borghesi: - Eurosport_IT : Dopo la paura, Letizia Paternoster riparte con grandi obiettivi per il 2020 ??????????? ?? -