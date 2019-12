“Sentirò la tua mancanza” Ambra Angiolini non trattiene il dispiacere | “Ogni giorno per

Leggi la notizia su caffeinamagazine

(Di venerdì 20 dicembre 2019)ha finalmente trovato una fedele compagna di avventura. Un’amica, una sua antagonista, un modello di vita, un’aspirazione verso cui tendere. Lei, questa amica fedele, compagna di confidenze, esiste solo sesale sul set. La vede nel suo camerino, riflessa allo specchio, pronta a suggerirle sempre un altro passo da compiere. Lei si chiama Luisa, o meglio, Luisa Ferrari, una donna molto decisa e concentrata sul lavoro. Ma anche lei custodisce un segreto, o meglio, una ferita del passato che la rende molto emotiva. Non è per nulla uno scherzo,crede profondamente in quell’immagine di donna. Luisa è il personaggio interpretato danel “Il Silenzio dell’Acqua”, che ha debuttato a marzo su Canale 5. Luisa Ferrari è una dei due protagonisti, originaria di Trieste e per questo molto distante dalle dinamiche della comunità ...

