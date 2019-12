Il Bambinello del presepe è di colore e non ha genitori | Matteo Salvini si scaglia contro

Leggi la notizia su newnotizie

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Un neonato diavvolto in un tessuto scuro, adagiato su un giaciglio bianco trapuntato di stelle. Ai suoi piedi le onde del mare. È il“migrante” di undi Pordenone e ha fatto insorgereil“migrante”. È successo in un asilo di Pordenone: quest’anno maestre e … L'articolo Ildelè die non hasigli oppositori della famiglia NewNotizie.it.

Aladino_Rm : @niegotiziana @matteosalvinimi La cosa divertente è che quando gli ricordi che Gesù era nato in territorio ARABO ed… - CatholicTweet1 : RT @AleteiaIT: Da 50 anni gli oratori dal Papa per la benedizione delle statuine del Bambinello - mgsle : RT salesociale: RT infoANS_IT: Da 50 anni gli #oratori dal #Papa per la benedizione delle statuine del #Bambinello… -