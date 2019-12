Emma Marrone sensuale | balletto provocante nel mini asciugamano FOTO

Leggi la notizia su velvetgossip

(Di lunedì 16 dicembre 2019)piùche mai, ieri mattina si è svegliata di buon umore e ha deciso di risvegliare anche i suoi fan con undecisamente! Ormai è solo un brutto ricordo La bellissima cantante ne ha passate di tutti i colori, specialmente nell’ultimo periodo ha dovuto fare diversi controlli, ma ha rassicurato tutti i suoi followers facendo sapere che la malattia ormai è solo un ricordo. Nell’ultima intervista a “Domenica in” ha raccontato del suo tumore e dei momenti difficili che ha passato. Ma ora è più forte di prima, nei suoi occhi c’è una luce tutta nuova e non può che condividere la sua gioia con coloro che più hanno creduto in lei, i suoi fan. IlEd eccola in una storia, mentre balla sulle note della sua canzone “Quando l’amore finisce”, davanti allo specchio, dopo una bella doccia ...

RaiRadio2 : «Meglio di così non poteva andare. Quando passi attraverso determinate porte non puoi tornare indietro: io sono div… - MarroneEmma : @bennyt9819 @emma_marrone @FRANCY_Savini @FBinfare @paolostella @myqueenisemma @IlPaoloGiordano Ma che brava !!!! ?????? - LuigiRiente : @MarroneEmma @9cd34d7172c2449 Stupenda Emma marrone la canzone altrettanto. Rosario -