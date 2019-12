SARRI | «Ci siamo potuti permettere il tridente per la prima ora» – VIDEO

Leggi la notizia su calcionews24

(Di domenica 15 dicembre 2019) Maurizio, intervenuto nel corso della conferenza stampa post Juventus Udinese, ha commentato l’utilizzo del“HDR” –(Dal nostro inviato all’Allianz Stadium di Torino) – La Juventus dibrilla contro l’Udinese: i tifosi si godono una vittoria meritata (3-1) che ha visto in campo per buona parte del match il trio delle meraviglie composto da Higuain, Dybala e Cristiano Ronaldo. «Ciilper laora», ha ammesso il tecnico bianconero in conferenza stampa. La scelta didi schierare tutte e tre le stelle offensive del club ha sorpreso gli addetti ai lavori. Leggi su Calcionews24.com

juventusfc : @Miralem_Pjanic @bayer04fussball ?? #Sarri: «Siamo sereni, sappiamo dove dobbiamo migliorare. Ma lo stiamo facendo:… - juventusfc : @Miralem_Pjanic @bayer04fussball ?? @Miralem_Pjanic : «Ci fidiamo di #Sarri, siamo una squadra unita. I risultati so… - solojuveforever : RT @cropy03: O io ho visto un altra partita o Sarri ci prende per il culo. Minchia senza il tridente mi sono visto tutte le partite con la… -