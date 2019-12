Roma-Spal live | le formazioni ufficiali | ci sono Florenzi e Cetin

Leggi la notizia su calcioweb.eu

(Di domenica 15 dicembre 2019)– Dopo il consueto tris delle 15, la gara delle 18 in Serie A vede di fronte giallorossi e biancazzurri all’Olimpico. Traballa la panchina dei ferraresi, ultimi in classifica: Semplici è in bilico e rischia. Dall’altra parte, i capitolini di Fonseca, freschi di qualificazione ai sedicesimi di finale di Europa League. Sempre attuale la questione infermeria per il tecnico portoghese, alle prese da inizio stagione con numerose assenze per infortunio da parte dei suoi calciatori, alcuni anche più di una volta., LE(4-2-3-1): Pau Lopez;, Fazio,, Kolarov; Diawara, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Perotti; Dzeko.(4-3-1-2): Berisha; Strefezza, Igor, Cionek, D’Alessandro; Murgia, Valdifiori, Missiroli; Kurtic; Petagna, Paloschi. Scarica o Aggiorna l’App da Google Play per dispositivi ...

CalcioWeb : #RomaSpal live, le formazioni ufficiali: ci sono Florenzi e Cetin - ProfidiAndrea : RT @SOSFanta: ? FORMAZIONI UFFICIALI - #RomaSpal: dentro Florenzi e Perotti! Semplici cambia tutto ? - GoalItalia : Fonseca dà un'altra chance a Florenzi: le formazioni ufficiali di #RomaSPAL ?? -