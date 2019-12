Enrica Musto vince Tú sí que vales 2019

Leggi la notizia su davidemaggio

(Di domenica 15 dicembre 2019)Anche la sesta edizione di Tú sí queha il suo vincitore, che è donna. Anzi, ragazza, perché a salire sul gradino più alto del podio è la 21enne promessa della lirica, che in finale ha conquistato il pubblico sulle note di Ennio Morricone C’era una volta il West. “Questo è un brano che avrebbe strappato l’applauso comunque, ma vedere il pubblico in piedi non è da tutti” è il commento di Gerry Scotti al termine dell’esibizione. Ad, dunque, va il montepremi in palio di 100.000 euro in gettoni d’oro. E’ la terza volta (su sei edizioni) che il canto trionfa a Tú sí que; era già successo lo scorso anno con Marcin Patrzalek e nel 2016 con Edson D’Alessandro. All’ultima puntata del programma campione di ascolti di Canale 5 sono arrivati in 16. Suddivisi in quattro gruppi da 4, i finalisti si ...

