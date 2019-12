Via 4mila soldati Usa da Afghanistan?

L'amministrazione Trump avrebbe intenzione di annunciare il ritiro di oltredall'nei primi giorni di questa settimana.Lo riporta Nbc News citando come fonti 3 ufficiali statunitensi, in servizio ed ex. Il ritiro lascerà tra 8mila e 9milaamericani in, hanno spiegato i funzionari. L'annuncio arriva pochi giorni dopo che il Rappresentante speciale per la riconciliazione in,Khalilzad, si è unito ai colloqui diplomatici con i talebani,che erano interrotti da settembre.(Di domenica 15 dicembre 2019)