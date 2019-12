Veronica Burchielli raggiunge Alessandro Zarino a Napoli per un confronto | la reazione

Leggi la notizia su nonsolo.tv

(Di sabato 14 dicembre 2019)pensa ancora ad, decide di recarsi da lui aper untorna a far parlare di sé, l’ormai ex tronista di Uomini e Donne dopo aver detto di no quandol’ha scelta è salita sul trono. Poco dopo l’inizio del suo nuovo percorso si è resa conto di pensare ancora molto all’ex tronista ed è per questo che ha detto alla redazione di volere uncon lui. Nella puntata del Trono Classico andata in onda ieri, Tina Cipollari si è scagliata ancora una volta contro. Queste le parole dell’opinionista: “Tu eri fiera, eri felice di aver fatto quella scelta. Poi improvvisamente il Web non cambia idea su di te… perché tutto si riduce al Web: è tutto là il problema vostro!”. Dal pubblico Daniele ha consigliato adi continuare il suo percorso lasciandosi ...

