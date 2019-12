‘Oltre la soglia’ | la decisione di Mediaset spiazza e delude Gabriella Pession | lo sfogo

Leggi la notizia su caffeinamagazine

(Di sabato 14 dicembre 2019) L’ultima puntata della serie televisiva di Canale 5, ‘Oltre la soglia’, non sarà trasmessa domenica 15 dicembre ma martedì 17 dicembre. E non è prevista nemmeno la prima serata, visto cheha deciso di inserirla alle ore 23.30. Unaassunta a causa degli scarsi risultati in termini di ascolto avuti dalla serie, che non è riuscita a conquistare la maggior parte dei telespettatori italiani. La protagonista, ovvero l’attrice, oltre ad annunciare la notizia dello spostamento del giorno, ha voluto commentare ciò che è stato deciso dai vertici di. Ed ha manifestato tutta la sua insoddisfazione in un lungo post pubblicato sul noto social network Instagram. Andiamo a vedere cosa ha scritto l’attrice italo-americana. (Continua dopo la foto) “Mi auguro, visto l’ennesimo cambiamento e l’orario scomodo, che ...

