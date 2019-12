Napoli | il liceo Genovesi senza aule | gli studenti si ribellano

Leggi la notizia su anteprima24

(Di sabato 14 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minuti– “Stanchi di sperare nelle false promesse e di credere alle parole di politici che speculano sulla pelle della nostra scuola, scendiamo in piazza. Il primo documento con cui la direzione tecnica dell’edilizia scolastica si esprime a favore dell’assegnazione di una nuova sede risale a più di tre anni fa. Siamo ancorasuccursale e in una situazione di turnazioni definita insostenibile da tutte le componenti scolastiche”. Questa è la decisione di circa centodelclassicodi, che da ormai 4 anni aspettano nuove classi, nelle quali svolgere le loro lezioni. Tutto parte nel 2017 quando, a causa di una trattativa irrisolta tra Comune die Città Metropolitana per la gestione della succursale di Flavio Gioia venne meno la possibilità di offrire altri locali agli. Da allora i ragazzi sono ...

