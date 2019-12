Napoli | Callejon vicino al rinnovo con l’arrivo di Gattuso I dettagli

Leggi la notizia su calcionews24

(Di sabato 14 dicembre 2019)e ilancora insieme: cambio di rotta possibile dopo l’approdo in panchina di misterInizialmente considerato tra i probabili partenti, in questo momento José Mariasembra deciso ad accettare la proposta didel. Come fa sapere la Gazzetta dello Sport, lo spagnolo avrebbe ricevuto un’offerta di prolungamento a 3 milioni di euro per due anni. L’arrivo dial posto di Ancelotti sulla panchina dei partenopei inciderà decisamente sulla decisione finale del giocatore, che con il nativo di Corigliano Calabro avrebbe più possibilità di essere più incisivo da un punto di vista realizzativo. Leggi su Calcionews24.com

claudioruss : UFFICIALE - Meret, Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui, Fabian, Allan, Zielinski, Callejon, Milik, Insigne… - mirkocalemme : Per chiudere: ma non gli giocava contro? #Callejon #Ancelotti #Napoli - RinaldiPaolo2 : @17su24 Callejon chi se lo prende a determinate cifre? Lozano e'arrivato al Napoli in una squadra a fine progetto,… -