LIVE Nuoto | Campionati Italiani 2019 in DIRETTA | Margherita Panziera sfiora il pass

(Di sabato 14 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIl programma deiinvernali (14 dicembre) – La presentazione della giornata (14 dicembre) – La tabella dei limiti FIN per la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 11:54 OA Sport vi ringrazia per aver seguito con noi le emozioni di quest’ultima mattinata deidie vi augura un buon proseguimento di giornata. 11:50 Si conclude qui la sessione mattutina, l’appuntamento è alle 17:30 con le finali: Pellegrini,e Paltrinieri andranno a caccia delolimpico. 11:48 Caruso va in finale di misura, 2’17”28 contro il 2’17”30 di Moro 11:46 Adesso è il momento di uno spareggio tra Caruso e Moro nei 200 farfalla donne. 11:44 Queste le finaliste dei 200 misti donne: Cusinato, Franeschi, Trombetti, Canuto, Gastaldi, Marini, Circi e Scarpitti. 11:42 ...

